İtalya'da korona virüsü bilançosu: 197 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İtalya'da korona virüsü bilançosu: 197 ölü - Son Dakika

İtalya'da korona virüsü bilançosu: 197 ölü

7 saat önce

Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya'da ölü sayısı 197'ye vaka sayısı 4 bin 636'ya yükseldi.

İtalya'da korona virüsü bilançosu: 197 ölü, System.String[]

Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya'da ölü sayısı 197'ye vaka sayısı 4 bin 636'ya yükseldi.


Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, İtalya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 197'ye ulaştığını doğruladı. Ülkede 21 Şubat'tan bu yana her gün artarak devam eden korona virüsü vaka sayıları ise 4 bin 636'yı buldu. Korona virüsü can kaybına neden olmaya devam ederken İtalya'da turizm, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sanayi gibi dallar da büyük darbe aldı. - ROMA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
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