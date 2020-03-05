İtalya'da Korona virüsü durdurulamıyor - Son Dakika

Çin'den sonra en fazla ölümün yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 107'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Avrupa'da da bilanço artıyor. Virüs nedeniyle Çin'den sonra en fazla ölümün yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelindeki hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye ulaştı. Salgında Salı gününden itibaren vak'a sayısı 2 bin 502'den 3 bin 89'a yükseldi. Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borrelli, hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 3.5'inin hayatını kaybettiğini aktardı.

VİRÜS ENDİŞESİ MARKETLERE AKIN ETTİRDİ

İtalya'nın başta kuzey bölgeleri ve Milano kenti olmak üzere çok sayıda kentte vatandaşların virüs endişesiyle marketlere hücum ettiği belirtildi. Milano'da marketlerde raflar boşalırken, kasalarda da uzun kuyruk oluştu. Halk, sokağa çıkamama ihtimaline karşın evlerinde yiyecek stoklamaya başladı.

VİRÜSLE MÜCADELEYE AYRILAN BÜTÇE ARTTIRILIYOR

İtalya'da Ekonomi Bakanı Yardımcısı Laura Castelli yaptığı açıklamada, Korona virüsüyle mücadele için ayrılan bütçenin 5.6 milyar dolara yükseltileceğini belirtti.

Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri ise virüsten etkilenen sektörler için vergi indirimleri sözü verdiklerini ifade etti. Alınan önlemler arasında ayrıca, çocuklarına bakmak için evde kalmak zorunda olan ebeveynlere destek verileceği de kaydedildi.

Öte yandan, dün ülke genelinde önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı İtalya'da hükümet, salgın nedeniyle Mart ayı ortasına kadar tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini açıklamıştı.