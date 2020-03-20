İtalya'da korona virüsü nedeni ile son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü... - Son Dakika

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İtalya'da korona virüsü nedeni ile son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü...
29 dakika önce
İtalya'da korona virüsü nedeni ile son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 32'ye yükseldi.
İtalya'da korona virüsü nedeni ile son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 32'ye yükseldi. - ROMA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:30 Kaynak: İHA
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