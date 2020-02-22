İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi. - Son Dakika

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İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.
6 saat önce
İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:33 Kaynak: İHA
İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi. - ROMA
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