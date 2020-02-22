İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi. - Son Dakika

İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

6 saat önce

İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi., System.String[]

İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi. - ROMA

İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:33 Kaynak: İHA
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