İtalya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. - Son Dakika

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İtalya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
6 saat önce
İtalya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
İtalya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. - ROMA
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