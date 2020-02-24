İtalya'da korona virüsü tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da korona virüsü tedbirleri - Son Dakika

İtalya'da korona virüsü tedbirleri

7 saat önce

Korona virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da ünlü Venedik Karnavalı'nın iptal edildiği açıklandı.

İtalya'da korona virüsü tedbirleri, System.String[]

Korona virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da ünlü Venedik Karnavalı'nın iptal edildiği açıklandı.


İtalya'da Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında, renkli görüntülerin yaşandığı Venedik Karnavalı'nın iptal edildiğini duyurdu. Korona virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 217 vakanın bulunduğu ülkede 8 Şubat'ta başlayan Venedik Karnavalı'nın Salı gününe kadar sürmesi bekleniyordu.


Öte yandan İtalya Serie A'da dün oynanması planlanan 4 müsabaka, korona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti. Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan maçların başka bir tarihte yapılacağı açıklanmıştı. - ROMA

Venedik, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:20:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da korona virüsü tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]