İtalya'da korona virüsünden 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülkedeki korona kaynaklı ölü... - Son Dakika

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İtalya'da korona virüsünden 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülkedeki korona kaynaklı ölü...
6 saat önce
İtalya'da korona virüsünden 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülkedeki korona kaynaklı ölü sayısı 14'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
İtalya'da korona virüsünden 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülkedeki korona kaynaklı ölü sayısı 14'e yükseldi. - ROMA
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