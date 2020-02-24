İtalya'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

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İtalya'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
6 saat önce
İtalya'da korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, Afganistan'da da ilk vaka doğrulandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
İtalya'da korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, Afganistan'da da ilk vaka doğrulandı.
Çin'in Wuhan kentinde görülmeye başlayan ve yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Son olarak İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Afganistan'da ise ilk korona virüsü vakası doğrulandı.
Öte yandan Avusturya, İtalya'da yayılmaya başlayan korona virüsü nedeniyle İtalya ile tren seferlerini durdurma kararı almıştı. Afganistan ise korona virüsü nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği İran ile sınır kapılarını kapatma kararı almıştı.
(İHA)
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