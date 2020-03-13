İtalya'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 266'ya yükseldi - Son Dakika
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İtalya'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 266'ya yükseldi

7 saat önce

İtalya'da korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 266'ya yükseldi.

İtalya'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 266'ya yükseldi, System.String[]

İtalya'da korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 266'ya yükseldi.

Avrupa ülkelerinde en fazla korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın korona virüsü salgınının merkezi olarak tanımlamasının ardından İtalya'dan korkutan açıklama geldi. İtalya'daki son 24 saatte 250 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle korona kaynaklı ölü sayısı bin 266'ya yükseldi.

Yetkililer, ölü sayısının daha fazla artmasından endişe ediyor.

(İHA)

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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