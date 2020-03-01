İtalya'da korona virüsünden spor durdu, CEV durmuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor İtalya'da korona virüsünden spor durdu, CEV durmuyor - Son Dakika Spor

İtalya'da korona virüsünden spor durdu, CEV durmuyor

7 saat önce

İtalya'da korona virüsünden birçok spor müsabakaları ertelenirken, bazı maçlar ise seyircisiz oynandı.

İtalya'da korona virüsünden spor durdu, CEV durmuyor, System.String[]

İtalya'da korona virüsünden birçok spor müsabakaları ertelenirken, bazı maçlar ise seyircisiz oynandı. Ancak, Avrupa Voleybol Federasyonu (CEV), Türkiye ile İtalya arasında tüm uçuşların durmasına rağmen Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe'nin İtalya'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarını iptal etmiyor.


Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüsü sporu da vurdu. Birçok ülkede olduğu gibi İtalya'da da virüs nedeniyle karşılaşmalar ertelendi. CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Vitra, İtalya'da Korona virüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle Avrupa Voleybol Konfederasyonu'na (CEV) başvurarak maçların ertelenmesini istedi. Ancak CEV başvurulara henüz olumlu bir cevap vermedi. Türk ekipleri karşılaşmalar gidememesi durumunda ise hükmen mağlup ilan edilip, 3 yıl boyunca da Avrupa şampiyonalarından men edilme tehdidi ile karşı karşıya bırakılıyor.


Voleybol Federasyonu eski başkanı ve CEV asbaşkanlarından Özkan Mutlugil de mücadelelerin ertelenmesi için yoğun çaba harcıyor.


Basketbol maçları Slovenya'ya alındı


Hızla yayılan salgın nedeniyle FIBA Kadınlar Euroleague ve EuroCup'ta ter döken İtalyan takımlarının maçlarının Slovenya'da oynanması kararı alındı.


Ayrıca covid-19 yüzünden sadece İtalya'da değil, Japonya'da ligler 15 Mart'a kadar ertelenirken, Güney Kore'de de 13-15 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Dünya Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası, Birinci Futbol Ligi ve 22-29 Mart tarihlerindeki Dünya Masa Tenisi Şampiyonası ertelenmişti. - İSTANBUL

Avrupa, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
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