İtalya'da koronavirüs depremi! Juventus - Milan maçı ertelendi...

Koronavirüs, İtalya'da beklenen dev maçı erteledi! Juventus ve Milan arasında oynanması planlanan Juventus - Milan maçı koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi.



İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükselirken virüsün Avrupa'da en yoğun olarak görüldüğü ülke olarak dikkat çekiyor.



İtalya Futbol Federasyonu, aldığı kararla Juventus - Milan maçının ertelendiğini açıkladı. İtalya'da geçtiğimiz haftasonu 5 Serie A maçı ertelenmişti.



İspanya'da ise koronavirüs görülmesinin ardından alınan önlemler artmaya başladı. İspanya'da da maçların seyircisiz oynanması gündemde. Özellikle Valencia - Atalanta arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının geleceği merak konusu...



