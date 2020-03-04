İtalya'da koronavirüs depremi! Juventus - Milan maçı ertelendi... - Son Dakika
Son Dakika Spor İtalya'da koronavirüs depremi! Juventus - Milan maçı ertelendi... - Son Dakika Spor

İtalya'da koronavirüs depremi! Juventus - Milan maçı ertelendi...

26 dakika önce

Koronavirüs, İtalya'da beklenen dev maçı erteledi!

İtalya'da koronavirüs depremi! Juventus - Milan maçı ertelendi..., System.String[]

Koronavirüs, İtalya'da beklenen dev maçı erteledi! Juventus ve Milan arasında oynanması planlanan Juventus - Milan maçı koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi.


İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükselirken virüsün Avrupa'da en yoğun olarak görüldüğü ülke olarak dikkat çekiyor.


İtalya Futbol Federasyonu, aldığı kararla Juventus - Milan maçının ertelendiğini açıkladı. İtalya'da geçtiğimiz haftasonu 5 Serie A maçı ertelenmişti.


İspanya'da ise koronavirüs görülmesinin ardından alınan önlemler artmaya başladı. İspanya'da da maçların seyircisiz oynanması gündemde. Özellikle Valencia - Atalanta arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının geleceği merak konusu...


Koronavirüs, Juventus, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:06 
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