İtalya'da koronavirüs depremi! Napoli - Inter maçı ertelendi. - Son Dakika
Son Dakika Spor İtalya'da koronavirüs depremi! Napoli - Inter maçı ertelendi. - Son Dakika Spor

İtalya'da koronavirüs depremi! Napoli - Inter maçı ertelendi.

7 saat önce

İtalya'da şu ana kadar 2 bini aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını, futbol maçlarının ertelenmesine neden olmaya devam ediyor.

İtalya'da koronavirüs depremi! Napoli - Inter maçı ertelendi., System.String[]

İtalya'da şu ana kadar 2 bini aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını, futbol maçlarının ertelenmesine neden olmaya devam ediyor.


Napoli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Napoli ile Inter arasında yarın akşam oynanması planlanan İtalya Kupası yarı final rövanş maçı, koronavirüsün yayılma riski nedeniyle Valilik kararınca ileri bir tarihe ertelendi.


İki takım arasında 12 Şubat'ta Milano'da Inter'in ev sahipliğinde oynanan maçı Napoli, deplasmanda 1-0 kazanarak, rövanş için avantajlı skor elde etmişti.


Kupa yarı finalinin diğer ayağında da ilk maçta 1-1 berabere kalan Juventus ve Milan arasında bu akşam oynanması planlanan rövanş maçı, dün akşam alınan kararla ertelenmişti.


Koronavirüs nedeniyle daha önce Serie A'nın 25. haftasından 4 maç, 26. haftadan da 6 müsabaka ertelenmişti.

Koronavirüs, Napoli, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:28 
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