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İtalya'da koronavirüs: 'Hastalar yakınlarına veda bile edemeden ölüyor'
6 saat önce
İtalya'da hastanelerin yatak kapasitelerinin dolduğunu belirten Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Lorenzo D'Antiga, hastaları diğer hastanelere sevk etmek zorunda kaldıklarını, ancak başka hastanelerde de aynı durumun yaşandığını söylüyorView on euronews.
İtalya'da hastanelerin yatak kapasitelerinin dolduğunu belirten Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Lorenzo D'Antiga, hastaları diğer hastanelere sevk etmek zorunda kaldıklarını, ancak başka hastanelerde de aynı durumun yaşandığını söylüyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:36
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