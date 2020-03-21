İtalya'da koronavirüs nedeniyle 3200 ölümün analiz raporu: En sık görülen kronik hastalık... - Son Dakika
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Son Dakika Dünya İtalya'da koronavirüs nedeniyle 3200 ölümün analiz raporu: En sık görülen kronik hastalık... - Son Dakika Dünya

İtalya'da koronavirüs nedeniyle 3200 ölümün analiz raporu: En sık görülen kronik hastalık...

6 saat önce

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybeden ilk 3200 kişinin verilerinin incelenmesiyle yapılan analizler, yaş ortalamasını, semptomları ve hastalarda var olan kronik hastalıkları ortaya koydu.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle 3200 ölümün analiz raporu: En sık görülen kronik hastalık..., System.String[]

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybeden ilk 3200 kişinin verilerinin incelenmesiyle yapılan analize göre ölümlerde yaş ortalaması 78,5.

Ülkedeki koronavirüs verilerini her gün açıklayan ve haftada 2 kez analiz raporları yayımlayan İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün son olarak dün yayımladığı rapordaki verilerden bir kısmı şöyle:

Vakalarda yaş ortalaması 63

Ortalama 3'e yakın farklı kronik hastalık

Hayatını kaybeden 3200 kişiden 481'i üzerinde yapılan analize göre bu kişilerin ortalama 3'e yakın farklı kronik hastalığı bulunuyordu. Ölümle sonuçlanan vakaların sahip oldukları diğer kronik hastalıkların sayısı ortalama 2,7 olarak hesaplandı. Ölenlerin yüzde 1,2'sinin bilinen herhangi başka bir tanısı yoktu. Yüzde 23,5'inin bir ek tanısı, yüzde 26,6'sının 2 ek tanısı, yüzde 48,6'sının da 3 ya da daha fazla ek tanısı daha bulunuyordu

Ölen kişilerde koronavirüse ek olarak en sık görülen kronik hastalıkların başında şunlar geliyor:

Hipertansiyon (yüzde 73,8)

Diyabet (yüzde 33,9)

İskemik kalp hastalığı (yüzde 30,1)

Atriyal fibrilasyon (yüzde 22)

Kronik böbrek yetmezliği (yüzde 20,2)

Ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımı

3200 ölümden 36'sı (yüzde 1.1'i) 50 yaş altındaydı. Bunların 9'u ise 40 yaşın altındaydı. 31-39 yaşları arasındaki bu ölümlerin 8'i erkek, 1'i kadın. 40 yaş altındakilerin 7'sinin ciddi kronik rahatsızlıkları vardı.

Ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

0-29 yaşları: 0

30-39 yaşları: 9 ölüm (tüm ölümlerin yüzde 0,3'ü)

40-49 yaşları: 27 ölüm (yüzde 0,8)

50-59 yaşları: 93 ölüm (yüzde 2,9)

60-69 yaşları: 329 ölüm (yüzde 10,3)

70-79 yaşları: 1134 ölüm (yüzde 35,4)

80-89 yaşları: 1309 ölüm (yüzde 40,9)

90 yaş ve üzeri: 298 (yüzde 9,3)

(Ölen bir kişinin ise yaşının bilinmediği belirtildi.)

Koronavirüs görülmeyen tek bölge güneydeki Basilicata

Ölümlerin yüzde 68'i Lombardia bölgesinden. Lombardia'yı yüzde 16.4 ile Emilia Romagna, yüzde 4.3 ile Veneto, yüzde 2.8 ile Liguria, yüzde 2.2 ile Piemonte bölgeleri izliyor. Bu bölgelerin tamamı İtalya'nın kuzeyinde yer alıyor.

Ülkede koronavirüs ölümü görülmeyen tek bölge ise güneydeki Basilicata.

En sık görülen semptomlar ateş, solunum güçlüğü ve öksürük

Hayatını kaybedenlerde en sık görülen semptomlar, yüzde 76 ile yüksek ateş, yüzde 73 ile solunum güçlüğü, yüzde 40 ile öksürük, yüzde 8 ile ishal.

Semptomların görülmesinden can kaybına kadar geçen ortalama süre ise 8 gün olarak belirlendi.

Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:35 

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