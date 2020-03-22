İtalya'da koronavirüs önlemi: Toplanma yasağına uymayana 5 bin euro ceza - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da koronavirüs önlemi: Toplanma yasağına uymayana 5 bin euro ceza - Son Dakika Dünya

İtalya'da koronavirüs önlemi: Toplanma yasağına uymayana 5 bin euro ceza

7 saat önce

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) vakalarının en çok bulunduğu ve ölüm oranının en yüksek olduğu Lombardiya Bölgesi'nde, Bölge Başkanı Lombardo Fontana, toplanma yasağına uymayan kişilerin 5 bin euro ödeyeceği belirtilen bir ek genelge yayımladı.

İtalya'da koronavirüs önlemi: Toplanma yasağına uymayana 5 bin euro ceza, System.String[]

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) vakalarının en çok bulunduğu ve ölüm oranının en yüksek olduğu Lombardiya Bölgesi'nde, Bölge Başkanı Lombardo Fontana, toplanma yasağına uymayan kişilerin 5 bin euro ödeyeceği belirtilen bir ek genelge yayımladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresele yayılan Covid-19'un İtalya'da 4 bin 825 kişinin ölümüne neden oldu. Ülke çapında en çok vakanın bulunduğu Lombardiya Bölgesi'nde, Bölge Başkanı Fontana yarın yürürlüğe girecek olan ve halka açık yerlerde toplanma yasağına uymayanların 5 bin euro para cezasına çarptırılacağı ek genelgeyi yayımladı.Yayımlanan genelgede, gazete bayileri, eczaneler ve süpermarketlerin açık olacağı ancak 'her durumda bir metre güvenlik mesafesi' kuralının garanti edilmesi gerektiği belirtildi. Kamu ofislerinin faaliyetinin, açık pazarların ve kişisel hizmetlerle ilgili faaliyetlerin askıya alınmasının yanında; acil hizmetlerle ilgili ve son teslim tarihlerine tabi olanlar dışındaki profesyonel firmaların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Acil durum yönetimi ile ilgili olanlar hariç tüm konaklama tesislerinin kapatılması kararlaştırıldı. Konaklama tesislerinde halihazırda mevcut olan misafirlerin, genelgenin yürürlüğe girmesini izleyen 72 saat içinde terk etmesi; şantiyelerde faaliyetlerin durdurulması, içecekleri ve paketlenmiş yiyecekleri dağıtan 'h24' otomatlarının kapatılması ve bireysel olarak bile açık havada yapılan spor ve fiziksel aktivitelerin yasaklanmasına karar verildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:57 Kaynak: DHA

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