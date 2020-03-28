İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti

11 dakika önce

Avrupa'nın koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkesi İtalya'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Tüm ülkede günlerdir karantina uygulanmasına rağmen kayıplar durdurulamıyor. İtalya'dan gelen son haberler arasında 46 doktorun koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği yer aldı.

İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti, System.String[]

İtalya'da virüs salgını, tüm gücüyle hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarını da vurdu. Ülkede salgından dolayı hayatını kaybeden doktor sayısının 46 olduğu öğrenildi.

46 DOKTOR, KORONADAN HAYATINI KAYBETTİ

Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da bugüne kadar 86.498 bin vaka tespit edilirken, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.134 olarak açıklandı. Salgının ortaya çıktığı ilk andan beri hastanelerde insanları tedavi etmek için gece gündüz çalışan İtalyan sağlık görevlileri arasında, enfekte olanlar olduğu belirtildi. Ülke genelinde koronavirüs mücadelesinde görev yapan 46 doktorun, virüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM LOMBARDİYA'DA

Koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanları arasında virüsün yayılmaya devam ettiği düşünülüyor. Öte yandan İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin en çok Lombardiya Bölgesi'nde olduğu belirtildi. Ülke genelinde günlerdir karantina uygulanıyor, vatandaşlar sadece acil ihtiyaçları için dışarı çıkabiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:41 

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