İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında ölümlerin 21 bini aştığı İtalya'da bu can kayıpları arasında, çoğunluğu hastalara ruhani destek için görev yapan 111 rahip de yer alıyor.

Katolik Kilisesi'nin İtalya'daki yönetim birimi olan İtalyan Piskoposluk Konferansı'nın gazetesi Avvenire, salgında hayatını kaybeden rahiplerin listesini ve hikayelerini yayımlıyor.

Gazeteye göre İtalya'da düne kadar 111 rahip Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu rahiplerin arasında emekliler de yer alsa da büyük kısmı, hastanelerde ölüm döşeğindeki hastalara ruhani destek vermek için görev yapıyordu.

Koronavirüs salgınında en ağır bilançonun yaşandığı kentlerden olan Bergamo'da 20 günde 24 rahip hayatını kaybetti.

Papa: Yakınımızdaki azizler

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da geçen haftaki bir konuşmasında, 60'tan fazla rahibin hastanelerde hastalarla ilgilenirken öldüklerini söyledi.

Papa bu din adamlarının, doktor ve hemşirelerle birlikte "başkalarına hizmet ederken can verdiğine" vurgu yaptı ve bu kişileri "yakınımızdaki azizler" diye tanımladı.

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybeden doktorların sayısı 123'e, hemşirelerin sayısı da 30'a ulaştı.

Papa Francesco, İtalya'da koronavirüs salgınına karşı kısıtlayıcı tedbirlerin ülke çapına yayıldığı 10 Mart'ta yaptığı bir ayinde din adamlarından, hastaları yalnız bırakmamalarını istemişti.

Papa rahiplere "dışarı çıkıp hastalara gitme ve onlara Tanrı'nın sözünü ulaştırma" cesaretine sahip olmaları çağrısı yapmıştı.

Papa'nın bu sözleri İtalya'da uygulanan karantina tedbirlerini ihlale yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilere de hedef olmuştu.

Vatikan daha sonra bir açıklama yaparak Papa'nın bu çağrısının, "İtalyan makamları tarafından belirlenen sağlık önlemlerine uygun biçimde" yerine getirileceğini vurgulamıştı.

'Hastaların elini, eldivenli elleriyle tutuyorlar'

İtalya'da görev yapan Katolik din adamları, salgın nedeniyle sosyal medyaya da başvurmaya başladı.

Kiliselerde ayinlerin yapılamaması nedeniyle bazı rahipler sosyal medya üzerinden videolarla cemaatlerine ulaşıyor.

Ancak halen çok sayıda rahip de hastanelerde ya da evlerde hastaları ziyaret ederek son dualarını etmelerine yardımcı oluyor.

Hastanelerde görev yapan rahipler koruyucu giysilerinin üzerine kalemle bir haç çizerek ve ellerinde eldivenle, kendilerinden yardım isteyen hastaların son anlarında yanlarında olmaya çalışıyor.

Avvenire gazetesine konuşan İtalyan Piskoposluk Konferansı'nın hastalara ruhani rehberlikle ilgilenen biriminin başındaki Don Massimo Angelelli, salgın döneminde rahiplerin üstlendiği görevi şöyle anlattı:

"Sağlık müdürlüklerinin belirlediği şartlar altında görev yapan çok sayıda hastane papazı, ölenlerin yanındaki son insani varlık oluyor, bu hayata veda eden hastaların elini eldivenli elleriyle tutuyor. Aileler, yakınlarının tek başına ölmediğini biliyor."