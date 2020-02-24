İtalya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi; hükümet önlemleri artırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi; hükümet önlemleri artırdı - Son Dakika Dünya

İtalya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi; hükümet önlemleri artırdı

7 saat önce

İtalya'da Kovid-19 salgınının, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime ara verilirken, festivaller ve maçlar iptal edildi.

İtalya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi; hükümet önlemleri artırdı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişilerin sayısı ise 152'ye ulaştı.


Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli düzenlediği basın toplantısında, ülkede Cuma gününden bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, İtalya, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:27 
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