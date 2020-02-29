İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika

İtalya Sivil Savunma Ajansı, bugün yaptığı açıklamada, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini ve son 24 saat içinde 240 kişinin daha ölümcül virüse yakalandığını belirtti.

Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borrelli, İtalya'da toplam koronavirüs bulaşan kişilerin sayısının bin 128 olduğunu, bu vakalardan 50 kişinin iyileştiğini ve 29 kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İRAN'DA 43 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çin dışında virüsten en çok etkilenen İran'da son 24 saat içinde 295 yeni vaka tespit edilmesinin ardından toplam sayı 593'e ulaştı. 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte İran'da koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e yükseldi. İran'da 100 milletvekiline yapılan taramalarda 5 kişide virüs tespit edildiği de gelen bilgiler arasında. 25 Şubat'ta Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirchi de virüse yakalandığını söylemişti.

DÜNYA GENELİ 2 BİN 933 ÖLÜM

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüsüyle ilgili verileri derleyen 'worldometers'ın verilerine göre, dünya genelinde ölü sayısı 2 bin 933 olarak kaydedildi. Virüsle bağlantılı vaka sayısı ise 85 bin 691 olarak paylaşıldı.

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