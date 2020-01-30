İtalya'da koronavirüs şüphesi taşıyan yolcu domuz gribi çıktı - Son Dakika
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İtalya'da koronavirüs şüphesi taşıyan yolcu domuz gribi çıktı

6 saat önce

İtalya'da Costa Smeralda yolcu gemisinde koronavirüs şüphesiyle eşiyle hastaneye kaldırılan Çinli kadın yolcunun Influenza A (H1N1) virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

İtalya'da koronavirüs şüphesi taşıyan yolcu domuz gribi çıktı, System.String[]

İtalya'da Costa Smeralda yolcu gemisinde koronavirüs şüphesiyle eşiyle hastaneye kaldırılan Çinli kadın yolcunun Influenza A (H1N1) virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, söz konusu Çinli yolcu ve eşinin koronavirüs taşımadığı belirtilerek, "Civitavecchia'da demirleyen yolcu gemisinde seyahat eden iki yolcuya yapılan tetkik ve analizlerin sonucu negatif çıktı." ifadesi kullanıldı.

İncelemeler sonucu 54 yaşındaki kadın yolcunun, halk arasında domuz gribi olarak da bilinen Influenza A (H1N1) virüsü taşıdığı kaydedildi.

Civitavecchia durağında inmesi gereken 1100 kadar yolcunun yarın sabah tahliye edileceği belirtildi.

Gemi karantinaya alınmıştı


Costa Crociere şirketine ait Costa Smeralda gemisi, yüksek ateş şikayetinde bulunan Çinli bir yolcu ve eşinde koronavirüs olabileceği şüphesiyle İtalyan makamlarının kararıyla ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demirlemişti.

Çinli çift, yeni tip koronavirüs şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alınmış, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne götürülmüştü.


Tedbir amacıyla çiftin odası ve buraya yakın yolcuların odaları boşaltılarak karantinaya alınmıştı.


Söz konusu çiftin, 25 Ocak'ta İtalya'ya Milano'dan giriş yaptıkları ve birkaç gün önce de Savona kentinden gemiye binerek, Akdeniz turuna katıldıkları belirtilmişti.


Gemide 27'si Türk, 751'i Çinli olmak üzere 7 bin kadar yolcu ve mürettebat bulunuyor.

İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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