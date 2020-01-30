İtalya'da koronavirüs şüphesi taşıyan yolcuda virüse rastlanmadı - Son Dakika
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İtalya'da koronavirüs şüphesi taşıyan yolcuda virüse rastlanmadı

6 saat önce

İtalya'da Costa Smeralda yolcu gemisinde koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çinli yolcunun ilk tetkiklerinde virüse rastlanmadığı belirtildi.

İtalya'da koronavirüs şüphesi taşıyan yolcuda virüse rastlanmadı, System.String[]

İtalya'da Costa Smeralda yolcu gemisinde koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çinli yolcunun ilk tetkiklerinde virüse rastlanmadığı belirtildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Costa Smeralda yolcu gemisinde yüksek ateş ve grip belirtisi şikayetiyle Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne kaldırılan 54 yaşındaki Çinli kadındaki ilk test sonuçlarında virüse rastlanmadığı ancak kesin sonuçlar için 24 saat beklenmesi gerektiği kaydedildi.

Repubblica gazetesinin haberinde de geminin demirlediği Civitavecchia Limanı Komutanı Vincenzo Leone'nin, gemiden tahliyelere başlanabileceğini belirttiği ancak Civitavecchia Belediye Başkanı Ernesto Tedesco'nun buna izin vermediği dolayısıyla yolcuların gemiden inmesine izin verilmediği kaydedildi.

Gemi karantinaya alınmıştı

Costa Crociere şirketine ait Costa Smeralda gemisi, Çinli bir yolcuda tespit edilen yüksek ateş nedeniyle ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demir atmıştı.

Çinli yolcu, yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alınmış, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne götürülmüştü.

Tedbir amacıya Çinli yolcu ve eşinin odası ve buraya yakın yolcuların odaları boşaltılarak karantinaya alınmıştı.

Gemide 27'si Türk, 751'i Çinli olmak üzere 6 bini aşkın yolcu ve mürettebat bulunuyor.

İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:50 Kaynak: AA
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