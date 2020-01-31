İtalya'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan gemiden yolcuların inişi başladı - ROMA - Son Dakika

Çinli 2 yolcuda yeni tip koronavirüsten şüphelenilmesi nedeniyle dünden bu yana İtalya'nın batısındaki Civitavecchia Limanı'nda tutulan Costa Smerelda gemisinden yolcuların ayrılmasına izin verildi.

Başkent Roma'ya 80 kilometre mesafedeki Civitavecchia kentinin limanında tutulan Costa Crociere şirketine ait Costa Smerelda gemisinde rahatsızlanan 2 Çinli yolcuda koronavirüs olmadığının dün akşam kesinleşmesiyle, yolcular sabahın erken saatlerinden itibaren gemiden ayrılmaya başladı.

Akdeniz'de turlayan kruvaziyerin Roma durağında inmesi gereken 1100 kadar yolcu, otobüslerle limandan iniş noktalarına taşındı.

İniş noktasında uzakdoğudan gelen yolcuların maske taktıkları gözlenirken, bazı İtalyan yolcuların dün gün boyu süren bekleyiş nedeniyle tepkili oldukları gözlendi.

Civitavecchia Belediye Başkanı Ernesto Tedesco da Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Durum dün akşamdan bu yana normale dönmeye başladı. Spallanzani Hastanesi'nde yapılan analizlerde koronavirüs taşıdığından şüphenilen kişilerin virüsü taşımadıkları anlaşıldı. Durum normale dönmüş vaziyette ki önemli olanın da bu olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dün gemideki yolcuların tahliyesine izin vermediği yönündeki haberler hatırlatılan Başkan Tedesco, "Benim buna karar verme yetkim yok. Ben virüs taşıdığından şüphenilen yolcuların test sonuçları gelmeden diğer yolcuların gemiden ayrılmasının sorun yaratabileceğini ortaya koydum. Bin kadar yolcunun bu durakta inmesi gerekiyordu. Tetkik sonuçlarını beklemek gerektiğini söyledim." diye konuştu.

"Virüs olmadığı haberini alkışlarla karşıladık"

İtalya'nın Terracina kentinden gemi turuna katılan Clara isimli yolcu da dün gün boyu beklediklerini söyleyerek, "İlk başta ne olduğunu anlamadık ancak daha sonra koronavirüs meselesi olduğu söylediğinde şok etkisi yarattı. Biraz endişeliydik. Diğer yolculardaki test sonuçlarının negatif çıkmasını gemide coşkuyla ve alkışlarla karşıladık." ifadelerini kullandı.

Ida isimli bir diğer İtalyan yolcu da gemide çok az bilgilendirme yapıldığından şikayet ederek, şunları söyledi:

"Biz ilk başta daha kötü bir senaryo bekliyorduk. 15 ila 40 gün karantinada kalabileceğimiz söylediler. Az bilgilendirme oldu. Televizyonlardan ve ailelerimizden daha çok bilgiye sahip olduk. Bazı yolcularda analiz yapıldığını söylediler. Önce inebileceğimizi, sonra kabine dönmemiz gerektiğini söylediler ki bu birkaç kez tekrarlandı."

-Türk yolcular: "Bizi iyi karşıladılar"

Gemideki tura İtalya'nın Savona kentinden dahil olduklarını ve turlarının devam ettiğini belirten Türk yolcular da kendileri için sıkıntılı bir durum olmadığını söyledi.

Gemi turuna Konya'dan katılan yolculardan İsmail Berber de turlarına kaldıkları yerden devam ettiklerini aktardı.

Berber, "Gün boyu gemide kaldık. Gayet iyi karşıladılar bizi. Sıkıntı yok." dedi.

Geminin akşam saatlerinde Civitavecchia'dan ayrılarak yoluna devam etmesi bekleniyor.

Gemi karantinaya alınmıştı

Costa Crociere şirketine ait Costa Smeralda gemisi dün, yüksek ateş şikayetinde bulunan Çinli bir yolcu ve eşinde koronavirüs olabileceği şüphesiyle İtalyan makamlarının kararıyla ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demirlemişti.

Çinli çift, yeni tip koronavirüs şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alınmış, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne götürülmüştü.

Tedbir amacıyla çiftin odası ve buraya yakın yolcuların odaları boşaltılarak karantinaya alınmıştı.

Söz konusu çiftin, 25 Ocak'ta İtalya'ya Milano'dan giriş yaptıkları ve birkaç gün önce de Savona kentinden gemiye binerek, Akdeniz turuna katıldıkları belirtilmişti.

Gemide 27'si Türk, 7 bin kadar yolcu ve mürettebat bulunuyor.