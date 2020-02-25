İtalya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 283'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 283'e çıktı - Son Dakika

İtalya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 283'e çıktı

26 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sokaklardan detaylar Maskeyle dolaşan insanlardan detaylar ROMA - İtalya'da ülke genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 283'e çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sokaklardan detaylar

Maskeyle dolaşan insanlardan detaylar ROMA - İtalya'da ülke genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 283'e çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada hastalığa yakalananlardan 109'unun tedavisine devam edildiği, 29 kişinin yoğun bakıma olduğu, 137 kişinin ise evlerinde karantina altında tutuldukları belirtildi. Ülkenin resmi ajansı ANSA'nın aktardığına göre ölenlerin tamamı 60 yaş üzeri kimselerden oluşuyor.

İtalya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 283'e çıktı

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:22 Kaynak: AA
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