İtalya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 283'e çıktı - Son Dakika

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İtalya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 283'e çıktı
26 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sokaklardan detaylar Maskeyle dolaşan insanlardan detaylar ROMA - İtalya'da ülke genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 283'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:22 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sokaklardan detaylar
Maskeyle dolaşan insanlardan detaylar ROMA - İtalya'da ülke genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 283'e çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada hastalığa yakalananlardan 109'unun tedavisine devam edildiği, 29 kişinin yoğun bakıma olduğu, 137 kişinin ise evlerinde karantina altında tutuldukları belirtildi. Ülkenin resmi ajansı ANSA'nın aktardığına göre ölenlerin tamamı 60 yaş üzeri kimselerden oluşuyor.
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