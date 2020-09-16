İtalya'da "koronavirüssüz" uçuş denemeleri: Yalnızca test sonucu negatif olanlar uçağa alınacak - Son Dakika
BBC

İtalya'da "koronavirüssüz" uçuş denemeleri: Yalnızca test sonucu negatif olanlar uçağa alınacak

İtalya'nın Roma ve Milano kentleri arasında, Avrupa'nın ilk "koronavirüssüz" uçuşları olarak adlandırılan seferler başlatıldı. Şirket yolculara uçuştan önce test yaparak sadece sonucu negatif olan yolculara uçağa alarak yolculara daha güvenli bir uçuş sağlıyor.

İtalya'da

İtalya'da bir havayolu şirketi Roma ve Milano kentleri arasında yapacağı uçuşta koronavirüs test sonucu negatif olan yolcuları uçağa alarak güvenilir bir uçuş sunacak. Avrupa'nın ilk "koronavirüssüz" uçuşları olarak adlandırılan seferler başlatıldı.

İtalyan havayolu şirketi Alitalia'nın her gün Roma'dan Milano'ya yaptığı 7 uçuştan 2'sinde yolculara uçuş öncesi test yapılacak. Uçuşlara yalnızca koronavirüs testi negatif çıkan yolcular kabul edilecek. Yolcular Fiumicino Havalimanı'nda uçuş öncesi ücretsiz olarak "hızlı test" yaptırabilecek. Bu testin sonuçları yarım saat içinde belli olacak. Uçuştan en fazla 72 saat önce başka bir yerde yapılmış test sonuçları da kabul edilecek.

POZİTİF ÇIKAN YOLCULARA İKİNCİ TEST YAPILACAK

Koronavirüs testi pozitif çıkan yolcular ise bir kez daha teste tabi tutulacak ve bu testin sonucu da pozitif çıkarsa karantinaya alınacak. Bu yolculara bilet ücreti iade edilecek.

'KORONAVİRÜSSÜZ' DENEME UÇUŞLARI BAŞLADI

Alitalia, Roma Fiumicino Havalimanı idaresi ve yerel sağlık birimleri tarafından başlatılan projenin deneme aşaması bir ay sürecek. Bugün başlayan deneme süresinde başarılı sonuç alınması halinde projenin başka uçuşlara da uygulanması planlanıyor.

"Kornavirüssüz" uçuşlar sayesinde yolcuların kendilerini güvende hissetmesi ve hava taşımacılığının yeniden canlandırılması hedefleniyor.

TESTLERİN GÜVENİRLİK KONUSUNDA KAYGI VAR

Ancak hızlı testlerin güvenilirliği konusunda kaygılar da bulunuyor. Bu testlerin hastalığı ilk günlerinde tespit edemeyebildiği belirtiliyor.

Roma Fiumicino Havalimanı'nda halen Hırvatistan, İspanya, Malta ve Yunanistan'dan gelen yolculara koronavirüs testi yapılıyor.

ROMA FİUMİCİNO KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNDE EN BAŞARALI HAVALİMANI SEÇİLDİ

Fiumicino Havalimanı, uluslararası havacılık değerlendirme şirketi Skytrax tarafından, Covid-19 önlemleri açısından en başarılı havalimanı seçildi. Şirketin değerlendirmesinde Fiumicino "5 Yıldız" alırken, İspanya'daki Málaga-Costa del Sol, Fransa'daki Nice Cöte d'Azur ve Londra'daki Heathrow havalimanları 3 yıldız aldı.

İtalya, Milano, Avrupa, Roma, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:02

Son Dakika Dünya İtalya'da 'koronavirüssüz' uçuş denemeleri: Yalnızca test sonucu negatif olanlar uçağa alınacak - Son Dakika Dünya

BBC
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