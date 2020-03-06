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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye yükseldi
15 dakika önce
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısına bugün 49 kişi eklendi.
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısına bugün 49 kişi eklendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:52
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