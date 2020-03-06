İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye yükseldi - Son Dakika Ekonomi

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye yükseldi

15 dakika önce

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısına bugün 49 kişi eklendi.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye yükseldi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısına bugün 49 kişi eklendi.

İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:52 
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