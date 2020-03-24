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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 günlük düşüşün ardından yeniden arttı
37 dakika önce
İtalya'da Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının iki günlük bir düşüşün ardından salı günü yeniden yükselmesi hayal kırıklığı yarattı.
İtalya'da Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının iki günlük bir düşüşün ardından salı günü yeniden yükselmesi hayal kırıklığı yarattı.
Salı günü yapılan açıklamada, 24 saatte 743 Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede Covid-19'dan dolayı toplam ölüm sayısı ise Salı günü itibariyle 6 bin 820'yi buldu. Tanı konulan vaka sayısı 69 bin 176. İtalya'da 8 bin 326 kişi de tedavi edilerek sağlığına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:32
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