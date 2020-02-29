İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu - Son Dakika
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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıktı.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıktı.


Ülkede 21 Şubat cuma günü patlak veren koronavirüs vakaları, hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken, bu hastalık sebebiyle en çok ölümün görüldüğü gün bugün oldu.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, günlük düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, bugün itibarıyla koronavirüs vaka sayısının 1049'a çıktığını belirterek, dün 21 olarak açıkladığı ölü sayısının, bugün 8 kişinin daha eklenmesiyle 29'a ulaştığı bilgisini verdi.


Borrelli, hastalığı atlatıp iyileşenlerin sayısının da 50 olduğunu bildirdi.

Sivil Savunma Genel Müdürü, virüsten en çok etkilenen bölgenin 552 vaka ile Lombardiya bölgesi olduğunu, bugün ölen 8 kişiden 6'sının bu bölgeden, 213 vakanın Emilia-Romagna, 189 vakanın da Veneto bölgesinden olduğunu kaydetti. Borrelli'nin aktardığı son bilgilere göre, vaka sıralamasında Emilia-Romagna bölgesinin, Veneto'yu geçtiği görülürken, bugün açıklanan 8 kişiden 2'sinin de Emilia-Romagna'dan olduğu ifade edildi.

Diğer yandan yerel yetkililer, Lombardiya, Emilia-Romagna ve Veneto bölgelerinde okulların zorunlu tatilinin 8 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.


Kovid-19 İtalyan ekonomisini de etkilemeye başladı


Bu arada, ANSA ajansının bir araştırma şirketine dayandırdığı haberine göre, İtalyan ekonomisinde bu yılın ilk ve ikinci çeyreklerinde yüzde 1 ila 3 arasında küçülme olacağı, bunun koronavirüsten kaynaklandığı belirtildi. Gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) bu kaybın 9 ila 27 milyar avro civarında tahmin edildiği ifade edildi.


Haberde, koronavirüs vakalarının en çok İtalyan GSYİH'nin yüzde 31'ini oluşturan Lombardiya ve Veneto bölgelerinde görüldüğüne de dikkat çekildi.

Ayrıca henüz Kovid-19 vakasına rastlanmayan başkent Roma'da turizm sektöründeki iptallerin yüzde 90'lara ulaştığı basına yansıdı.

Öte yandan, koronavirüs Avrupa'da diğer ülkelerde de yayılırken, son olarak Hollanda'da vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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