İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti - Son Dakika
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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti

6 saat önce

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçtiİlayda KILIÇAY, (DHA) ? İtalya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı virüsün merkezi Çin'i geçti.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti

İlayda KILIÇAY, (DHA) ? İtalya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı virüsün merkezi Çin'i geçti.

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüse bağlı olarak 3 bin 253 kişi hayatını kaybederken İtalya'da ölenlerin sayısı 3 bin 405'e ulaştı. İtalya'da görev yapan sağlık çalışanları gösterdikleri tüm çabaya rağmen bunun 'yeterli olmadığını' belirtti.

İngiliz medyasındaki haberlerde, İtalya'nın Bergamo bölgesinde bulunan Papa Giovanni XXII Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yoğun solunum desteği altındaki hastalara yardım etmek için çaba gösterdiği görüldü. Hastanede çalışan Dr. Lorenzo Grazioli, Sky News'e yaptığı açıklamada, Hayatımda hiç bu kadar stresli hissetmedim dedi.

Ülkede virüs sebebiyle en çok ölümün yaşandığı belirtilen Bergamo'da mezarlıkların dolmasıyla ordu devreye girerek cansız bedenleri askeri araçlarla başka bölgelere taşıdı.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:07 Kaynak: DHA

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