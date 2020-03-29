İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında - Son Dakika

Yeni tip koronavirüssalgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'da vakalara ilişkin yeni rapor açıklanırken, Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro da ülkede uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin etkisinin virüsün yayılmasını yavaşlatmada kendisini göstermeye başladığını söyledi.

VAKALARIN YAŞ ORTALAMASI 62

ISS'nin verilerine göre, vakaların ortalama yaşı 62 ve yüzde 57,6'sı erkek oldu. Tüm yaş gruplarında ortalama öldürücülük oranı yüzde 9,2 olarak ölçüldü.

EN ÇOK ÖLÜM 80-89 YAŞ ARALIĞINDA

Hayatını kaybeden 6 bin 801 kişiden, 30-39 yaş yüzde 0,2 (17 kişi), 40-49 yaş yüzde 1 (67 kişi), 50-59 yaş yüzde 3,6 (243 kişi), 60-69 yaş yüzde 11,2 (761 kişi), 70-79 yaş yüzde 35,3 (2403 kişi), 80-89 yaş yüzde 39,7 (2702 kişi), 90 yaş ve üzeri ise yüzde 8,9 (608 kişi) olarak kayıtlara geçti.

Bu kapsamda, İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin yüzde 95,1'ini 60 yaş ve üzerindeki yaş grupları oluşturuyor.