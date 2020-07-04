İtalya'da koronavirüsten ölüm oranı 'alt sınıflarda daha yüksek' - Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölüm oranı 'alt sınıflarda daha yüksek'

Koronavirüs salgınında en fazla ölümün kayıtlara geçtiği ülkelerden biri olan İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre sosyo-ekonomik açıdan alt sınıftakilerde ölüm oranı daha yüksek. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Koronavirüs salgınında en fazla ölümün kayıtlara geçtiği ülkelerden biri olan İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre sosyo-ekonomik açıdan alt sınıftakilerde ölüm oranı daha yüksek.

Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu (Istat) tarafından hazırlanan rapora göre sosyo-ekonomik durumu düşük olanlarda Mart ayında koronavirüs nedeniyle ölüm oranı fazlası erkeklerde 1.38, kadınlarda 1.36 olarak belirlendi.

Raporda sosyo-ekonomik sınıf göstergesi olarak eğitim seviyesi temel alındı.

Alt sınıflardakiler arasında ölüm oranının, salgın dışında da genel nüfus ortalamasından yüksek olduğu, geçen yılın Mart ayında bu oranın erkeklerde 1.23, kadınlarda ise 1.08 olduğu vurgulandı.

Istat, ülkedeki sosyal gruplar arasında zaten mevcut olan sağlık alanındaki eşitsizliklerin Covid-19 krizi döneminde daha da arttığını belirtti.

Düşük gelirli kişilerin salgına karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler sürerken de çalışmak zorunda kalmaları, sosyal mesafeye olanak tanımayan küçük ya da kalabalık alanlarda yaşamaları, ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatan stres gibi etkenlere daha açık olmaları ihtimallerinin yüksekliği de vurgulandı.

Raporda, "Düşük eğitim seviyesi, yoksulluk, işsizlik ve güvencesiz işler sağlık üzerinde olumsuz etki yapar; kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kronik alt solunum yolları enfeksiyonları ve bazı tümörler gibi birçok hastalık riski ile ilişkilidir. Covid-19'a yakalanma ve bununla bağlantılı ölüm riskini de artırabilirler" ifadeleri yer aldı.

İtalya'da son olarak Cuma akşamı açıklanan verilere göre salgında ölenlerin sayısı 34 bin 833'e, toplam vaka sayısı da 241 bin 184'e ulaştı. Son bir günde 15 kişi hayatını kaybetti ve 223 yeni vaka kayıtlara geçti.

Koronavirüs, İtalya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:52 

Son Dakika Sağlık İtalya'da koronavirüsten ölüm oranı 'alt sınıflarda daha yüksek' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:53 Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 23:14 ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
20:53
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Baskılar sonuç verdi! Kadıköy'de ilk gol geldi
20:00
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü boşanma aşamasındaki karısını öldürdü
19:37
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 21:33:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da koronavirüsten ölüm oranı 'alt sınıflarda daha yüksek' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]