İtalya'da koronovirüs sebebiyle okulların kapatılması tartışılıyor - Son Dakika
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İtalya'da koronovirüs sebebiyle okulların kapatılması tartışılıyor

6 saat önce

İtalya'da hükümetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik önlemler çerçevesinde ilk ve orta dereceli tüm okullar ile üniversitelerin kapatılmasını görüştüğü bildirildi.

İtalya'da koronovirüs sebebiyle okulların kapatılması tartışılıyor, System.String[]

İtalya'da hükümetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik önlemler çerçevesinde ilk ve orta dereceli tüm okullar ile üniversitelerin kapatılmasını görüştüğü bildirildi.

Ülkede şu ana kadar 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yeni alınacak önlemleri görüşüyor.

Bakanlar Kurulu devam ederken, İtalyan haber ajansı ANSA, Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak yeni hazırlanan kararnameyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin bu ay ortasına kadar kapatıldığını duyurmuştu.

Fakat bu habere, Eğitim Bakanı Lucia Azzolina'dan düzeltme geldi.

Resmi karar, ilerleyen saatlerde duyurulacak

Eğitim Bakan Azzolina, Başbakanlık çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yönelik önlemler çerçevesinde, Bilim-Teknik Kuruluna ülkedeki salgına yönelik alınabilecek önlemleri dolayısıyla okulları kapatıp kapatamayacaklarını sorduklarını aktardı.

Henüz bu konuda bir kararın çıkmadığını vurgulayan Bakan Azzolina, resmi kararın ilerleyen saatlerde duyurulacağını, görüşmelerin de sürdüğünü bildirdi.

Hükümetin öngördüğü diğer önlemler arasında kişilerin el sıkışmaması, 65 yaş üstündekilerin evde kalması, tüm spor faaliyetlerinin ve kongrelerin durdurulması bulunuyor.

Ayrıca virüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerini frenlemeye dönük tedbirler de alınacak.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, yeni önlemlerle İtalyanların 30 günlüğüne yaşam tarzlarını değiştirmeleri gerektiği ifade edildi.

Başbakanlık, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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