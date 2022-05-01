İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan "Yeşil Geçiş" sertifikası bugün itibarıyla pek çok faaliyet için yürürlükten kaldırıldı.

Ülkede ilk kez geçen yıl ağustos ayında salgında yayılmanın önüne geçmek ve aşılama oranını artırmak için devreye alınan, daha sonra pek çok sosyal faaliyet için şart koşulan; aşı veya son 48 saatte test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgeleyen "Yeşil Geçiş" sertifikası bugünden itibaren yürürlükten kalktı.

Buna göre, restoran ve kafe-barlara, müzelere, sinema, tiyatro ve kapalı alanlardaki konser, gösteri gibi etkinliklere girişte, toplu taşımada "Yeşil Geçiş" belgesi sorulmayacak.

İtalya'da "Yeşil Geçiş" belgesi bundan böyle sadece hastane ve yaşlı bakım evlerine girişte 31 Aralık'a kadar zorunlu olacak.

Ayrıca İtalya'ya Avrupa Birliği dışından yapılacak seyahatlerde "Yeşil Geçiş" sertifikası gösterilmesi şartı bir süre daha devam edecek.

Bu arada, İtalya'ya seyahatlerde yolculardan istenilen "Digital Passenger Locator Form (Dijital Yolcu Konum Belirleme Belgesi)"da 1 Mayıs itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

Maske kullanma şartı, toplu taşıma ve kapalı alan etkinliklerinde sürecek

Ülkede "Yeşil Geçiş" sertifikası kullanımı kaldırılırken, maske kullanma zorunluluğu bazı kapalı mekanlarda haziran ortasına kadar sürecek.

Buna göre, toplu taşıma, tren, uçak, feribot, otobüs gibi şehirlerarası seferlerde, sinema, tiyatro ve tüm kapalı alan etkinliklerinde maske kullanma zorunluluğu 15 Haziran'a kadar yürürlükte kalacak.

Okullarda da 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar maske kullanımı zorunlu olacak.

Söz konusu maske zorunluluğu bundan böyle iş yerlerini, dükkanları ve AVM'leri kapsamayacak ancak yetkililer kalabalık ortamlarda ve yine iş yerlerinde maske kullanılmasını virüsün yayılmasının önlenmesi açısından "güçlü şekilde" tavsiye ediyor.

İtalya'da açık havada maske kullanma zorunluluğu ise 11 Şubat'ta kaldırılmıştı.

Kovid-19 salgınının Şubat 2020'de başladığı İtalya'da bugüne kadar 16 milyon 463 bin 200 kişiye virüs bulaştı. Virüs nedeniyle 163 bin 507 kişi de hayatını kaybetti.