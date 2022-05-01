İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı

01.05.2022 13:56
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı

İtalya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan "Yeşil Geçiş" sertifikası bugün itibarıyla pek çok faaliyet için yürürlükten kaldırıldı.

İtalya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan "Yeşil Geçiş" sertifikası bugün itibarıyla pek çok faaliyet için yürürlükten kaldırıldı.

Ülkede ilk kez geçen yıl ağustos ayında salgında yayılmanın önüne geçmek ve aşılama oranını artırmak için devreye alınan, daha sonra pek çok sosyal faaliyet için şart koşulan; aşı veya son 48 saatte test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgeleyen "Yeşil Geçiş" sertifikası bugünden itibaren yürürlükten kalktı.

Buna göre, restoran ve kafe-barlara, müzelere, sinema, tiyatro ve kapalı alanlardaki konser, gösteri gibi etkinliklere girişte, toplu taşımada "Yeşil Geçiş" belgesi sorulmayacak.

İtalya'da "Yeşil Geçiş" belgesi bundan böyle sadece hastane ve yaşlı bakım evlerine girişte 31 Aralık'a kadar zorunlu olacak.

Ayrıca İtalya'ya Avrupa Birliği dışından yapılacak seyahatlerde "Yeşil Geçiş" sertifikası gösterilmesi şartı bir süre daha devam edecek.

Bu arada, İtalya'ya seyahatlerde yolculardan istenilen "Digital Passenger Locator Form (Dijital Yolcu Konum Belirleme Belgesi)"da 1 Mayıs itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

Maske kullanma şartı, toplu taşıma ve kapalı alan etkinliklerinde sürecek

Ülkede "Yeşil Geçiş" sertifikası kullanımı kaldırılırken, maske kullanma zorunluluğu bazı kapalı mekanlarda haziran ortasına kadar sürecek.

Buna göre, toplu taşıma, tren, uçak, feribot, otobüs gibi şehirlerarası seferlerde, sinema, tiyatro ve tüm kapalı alan etkinliklerinde maske kullanma zorunluluğu 15 Haziran'a kadar yürürlükte kalacak.

Okullarda da 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar maske kullanımı zorunlu olacak.

Söz konusu maske zorunluluğu bundan böyle iş yerlerini, dükkanları ve AVM'leri kapsamayacak ancak yetkililer kalabalık ortamlarda ve yine iş yerlerinde maske kullanılmasını virüsün yayılmasının önlenmesi açısından "güçlü şekilde" tavsiye ediyor.

İtalya'da açık havada maske kullanma zorunluluğu ise 11 Şubat'ta kaldırılmıştı.

Kovid-19 salgınının Şubat 2020'de başladığı İtalya'da bugüne kadar 16 milyon 463 bin 200 kişiye virüs bulaştı. Virüs nedeniyle 163 bin 507 kişi de hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
Atlı polisler toplumsal olaylar için her an göreve hazır Atlı polisler toplumsal olaylar için her an göreve hazır Antalya'da Ramazan Etkinliklerinin Son Akşamında Göksel Konseri Antalya'da Ramazan Etkinliklerinin Son Akşamında Göksel Konseri

Tiyatro, Haziran, Konser, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'a yönelik 'Yeşil Geçiş' belgesi yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 14:05:12. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement