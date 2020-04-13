Son Dakika › Güncel › İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi - Son Dakika
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi
7 saat önce
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi.
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:12 Kaynak: AA
Son Dakika Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı 17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü