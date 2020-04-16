İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e... - Son Dakika

İtalya 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi.

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Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi

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