İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 30 bin 201'e... - Son Dakika

İtalya 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 30 bin 201'e yükseldi.

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