İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 31 bin 763'e... - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 31 bin 763'e...
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 31 bin 763'e yükseldi.
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 31 bin 763'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 07:04 Kaynak: AA
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