İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a... - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a...
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a yükseldi.
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 07:04 Kaynak: AA
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