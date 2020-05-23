İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 32 bin 735'e...
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 32 bin 735'e yükseldi.
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 32 bin 735'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 06:59 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 32 bin 735'e... - Son Dakika
Son Dakika Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu