İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı

7 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü bölgeden Emilia-Romagna bölgesine gelen 70 yaşındaki bir kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylece, ülkede Kovid-19 salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Hastalığın tespit edildiği kişi sayısının 374'ü bulduğu ifade edilen haberde, virüsün ilk kez ikisi 10, diğerleri 4 ve 15 yaşındaki 4 çocuğa da bulaştığı kaydedildi.


Öte yandan, koronavirüsün hızla yayıldığı Lombardiya bölgesindeki Codogno, Casalpusterlengo ve Lodi beldelerindeki hastanelere İtalyan jandarmasının sağlık işlerinden sorumlu ekiplerinin gönderildiği ve ekiplerin koronavirüse ilişkin analizler yaptıkları bildirildi.

Koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki pek çok kent ve kasabada tüm kamu işleri ve sosyal etkinlikler durdurulurken, iş yerleri ve okulların faaliyetlerine bir hafta zorunlu ara verilmişti.

Başbakan Giuseppe Conte de 22 Şubat Cumartesi günü olağanüstü topladığı Bakanlar Kurulunda, koronavirüsün hızla yayıldığı bölgelerin karantinaya alınarak, giriş-çıkışların sınırlandırıldığını açıklamıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamayla, Türk vatandaşlarına, zorunlu olmadıkça İtalya'da koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü bölgelere seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Kütahya, Eskişehir ve Hatay'da koronavirüs alarmı verildi
Koronavirüs için tulum üreten tekstil firması siparişlere yetişemiyor AB'den koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Daha geniş alanlara yayılabilir MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:22:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]