İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bine yaklaştı - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 301 artarak 119 bin 539 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 145 bin 819 testte 8 bin 444 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 971 bin 114'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 452 bin 812'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 849'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 301 artarak 119 bin 539'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 539 artışla 3 milyon 398 bin 763'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 17 milyon 751 bin 562 oldu. Aşılananların 5 milyon 215 bin 459'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Öte yandan, Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, bugün yaptığı açıklamayla, bölgelerinde bir baba ve kızında Kovid-19'un Hindistan'da görülen türüne rastlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, son 14 gün içinde Hindistan'da bulunanların İtalya'ya gelişlerini dün itibarıyla yasaklamıştı.