İtalya'da son 24 saatte 184 bin 615 vaka - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 184 bin 615 korona virüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 8 milyon 155 bin 645'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs vakalarında artış sürüyor. İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 184 bin 615 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 8 milyon 155 bin 645'e yükseldi. Ülkede korona virüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 316 olarak açıklanırken, toplam can kaybı 140 bin 188'e ulaştı. İtalya'da aktif hasta sayısı 2 milyon 323 bin 518 olarak açıklanırken, iyileşen hasta sayısının ise 82 bin 803 olduğunu belirtildi. Ülkede ayrıca yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 1 kişi azalarak bin 668 geriledi. İtalya'da son 24 saatte 117 milyon 736 bin 859 doz korona virüs aşısı uygulanırken, 46 milyon 762 bin 832 kişiye 2'inci doz, 24 milyon 897 bin 48 kişiye ise 3'üncü doz aşı uygulandı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)