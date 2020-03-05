İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e yükseldi - Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e yükseldi

6 saat önce

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı düne oranla 41 kişi artarak 148 kişiye ulaştı. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısı 3 bin 858'e yükseldi.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kovid-19 olarak bilinen yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

İYİLEŞENLERİN SAYISI ARTTI

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtti. Angelo Borrelli, ölü sayısının düne oranla 41 artışla 148'e ulaştığını söyledi. Sivil Savunma Genel Müdürü Borelli, hastalık bulaşıp da iyileşenlerin sayısına da düne göre 138 kişi eklendiği ve toplam sayının 414'e çıktığını ifade etti.

YENİ DOĞAN BEBEKTE TESTLER POZİTİF ÇIKTI

İtalyan basınında yer alan habere göre, Brescia kentinde bir yenidoğan bebekte yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

HALK OYLAMASI ERTELENDİ

Öte yandan, ekim ayında yasalaşan İtalyan parlamentosundaki milletvekili ve senatör sayısını 3'te 1 oranında azaltacak olan yasanın yürürlükten kaldırılması için daha önce 29 Mart'ta yapılacağı açıklanan halk oylamasının, Bakanlar Kurulu kararıyla ülkedeki koronavirüs acil durumu nedeniyle ertelendiği bildirildi.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e yükseldi
İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:52 Kaynak: AA
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