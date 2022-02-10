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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 150 bini geçti - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 150 bini geçti

10.02.2022 20:09
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 150 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibarıyla 150 bin 221'i buldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibarıyla 150 bin 221'i buldu.

Sağlık Bakanlığı, salgına ilişkin günlük verileri açıkladı.

Ülkede son 24 saatte yapılan 683 bin 715 testte 75 bin 861 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 923 bin 631'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı ise 1 milyon 813 bin 274'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 325 artarak 150 bin 221'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 137 bin 221 artışla 9 milyon 960 bin 136'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 131 milyon 548 bin 249 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 857 bin 653 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 88,6'yı buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 35 milyon 652 bin 604 hatırlatıcı doz uygulandı.

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Sağlık Bakanlığı, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 150 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 150 bini geçti - Son Dakika
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