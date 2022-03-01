İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 155 bine ulaştı - Son Dakika
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 155 bine ulaştı

01.03.2022 21:06
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 155 bine ulaştı

İtalya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 155 bini buldu.

İtalya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 155 bini buldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 530 bin 858 testte 46 bin 631 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 2 yılda toplam vaka sayısı bugün itibarıyla 12 milyon 829 bin 972'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 73 bin 230'a geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 233 artarak 155 bin oldu.

İyileşenlerin sayısı da 73 bin 607 artışla 11 milyon 601 bin 742'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 133 milyon 149 bin 819 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 48 milyon 242 bin 444 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 89,3'ü buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 37 milyon 535 bin 230 hatırlatıcı doz uygulandı.

Öte yandan, İtalya Sağlık Bakanlığının ilk kez 22 Şubat'ta duyurduğu yeni düzenleme çerçevesinde, bugünden itibaren Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelenler için İtalya'ya yönelik seyahat koşulları gevşetildi.

Buna göre, AB dışından gelenler için karantina şartı kaldırıldı. Bugünden itibaren İtalya'ya giriş için, "Yeşil Geçiş" belgesi temin etmeye yarayan; AB'nin tanıdığı Kovid-19 aşılarından birinin yapıldığına dair bir belge, hastalığın atlatıldığına dair bir belge veya negatif sonuçlu test ibrazı gibi üç şarttan birini sağlamanın yeterli olacağı belirtildi.

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Avrupa yaşlanmaya devam ediyor Avrupa yaşlanmaya devam ediyor

Avrupa Birliği, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 155 bine ulaştı - Son Dakika


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