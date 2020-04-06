İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 kişi artarak 16 bin 523'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 kişi artarak 16 bin 523'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.


Borrelli, mevcut koronavirüs vaka sayısının 93 bin 187'ye ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 132 bin 547'ye yükseldiğini aktardı.


Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 21 bin 815 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 1022'lik artışla 22 bin 837'ye çıktığını kaydetti.


Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 636 kişi daha artarak 16 bin 523'e yükseldiğini açıkladı.


Sivil savunma yetkilisi, yoğun bakımdaki kişi sayısında düşüşün sürdüğünü ve düne göre 79 kişi azalarak 3 bin 898'e gerilediğini bildirdi.

Borrelli, bugün 1941 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı dün 2 bin 972, cumartesi 2 bin 886, cuma 2 bin 339 ve perşembe 2 bin 477 olarak açıklanmıştı.

Ülke genelinde bugüne kadar 721 bin 732 kişiye test yapıldığı bildirildi.


Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan Roma'daki Gemelli Hastanesi Akciğer Hastalıkları Uzmanı Dr. Luca Richieldi, bugün aldıkları sonuçların sıkı tedbirleri sayesinde olduğunu, virüsle mücadelede gardlarını düşürmemeleri gerektiğini söyledi.


Richeldi, "Veriler, birkaç gündür gördüğümüz rahatlatıcı eğilimi büyük ölçüde doğrulamaktadır." dedi.


Lombardiya Bölgesel Yönetimin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera da dün 249 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün ise bu sayının biraz artışla 297'ye çıktığını belirtti.


"Birkaç hafta içinde dışarı çıkmak mümkün olabilir"

Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri de yaptığı açıklamada, birkaç hafta içinde dışarı çıkmanın mümkün olabileceğini ancak bunun mayıs ayı başında yine maskeyle olmak koşuluyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Diğer yandan, İçişleri Bakanlığı ise hafta sonu yapılan kontrollerde dışarıya gerekçesiz ya da izin belgesiz çıkan 20 bini aşkın kişinin farklı şekillerde cezalandırıldığını açıkladı.


Ölen doktor sayısı artıyor


İtalyan basınında çıkan haberlerde, Kovid-19'la mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanlarından 88 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:08 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?         
00:58
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti         
00:47
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
00:31
Galatasaray'ın yıldızı Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekti Galatasaray'ın yıldızı Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekti         
00:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
00:08
Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada         
00:01
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir         
23:30
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak         
23:25
Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü         
23:20
Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor         
23:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor         
23:03
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı         
22:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var         
22:39
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı         
22:18
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu         
21:34
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü         
21:27
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti         
21:18
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı         
21:10
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti         
21:08
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı         
21:04
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı         
21:03
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak         
20:50
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu         
20:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor         
20:15
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi         
19:51
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi         
19:48
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi         
19:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 02:22:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]