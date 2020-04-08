İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 669'a yükseldi - Son Dakika
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 669'a yükseldi

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak, 17 bin 669'a yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 669'a yükseldi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak, 17 bin 669'a yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.


Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 95 bin 262'ye çıktığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 139 bin 422'ye yükseldiğini belirtti.


Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 24 bin 392 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 99'luk artışla 26 bin 491'e yükseldiğini, bunun günlük bazda en yüksek iyileşen sayısı olduğunu kaydetti.


Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 542 kişi daha artarak, 17 bin 669'a ulaştığını açıkladı. Borreli'nin belirttiği ölü sayısı, son günlerdeki düşüş eğilimini teyit etti.

Sivil savunma yetkilisi, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında da azalma olduğunu belirterek, bugün itibariyle 3 bin 693 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bu sayının düne göre 99 kişi daha az olduğunu bildirdi.


Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Ranieri Guerra da İtalya'da Kovid-19 vakalarıyla ilgili, "Net bir düşüşte değiliz ancak, hızın yavaşladığını görüyoruz." dedi.

Bu arada, Borrelli bugün 1195 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 880, pazartesi 1941, pazar 2 bin 972, cumartesi 2 bin 886, cuma 2 bin 339 olarak belirlenmişti.

Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 807 bin 125 test yapıldığı bildirildi.


Ülkede en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde dün 282 olarak kaydedilen ölü sayısı bugün 238'e geriledi.


Sanayiciler yeniden harekete geçmek için gün sayıyor


Diğer yandan, İtalya Sanayiciler Konfederasyonunun (Confindustria) kuzeydeki Lombardiya, Piyemonte, Emilia-Romagna ve Veneto bölge temsilcilikleri yaptıkları ortak açıklamayla, koronavirüs acil durumuyla yüzleşebilmek için şirketlerin yeniden açılması ve firmaların korunması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Açıklamada, 4 bölgenin İtalya Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 45'ini temsil ettiği aktarılarak, "Kuzeydeki bu 4 bölge yeniden üretime geçemezse ülke, motorunu tamamen kapatma riskiyle karşı karşıya kalır. Üretimin başlamadığı her geçen gün işleri tekrar yoluna koyamama riskini de arttırır." ifadeleri kullanıldı.


Ülke genelinde 10 Mart'tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirleri bakanlar kurulu kararı ile 13 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, hükümetin 13 Nisan sonrası için fabrikalar ile bazı dükkanların kademeli açılmasını değerlendirdiği belirtilmişti.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:08 Kaynak: AA

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