İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 170 bini geçti - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 170 bini geçti

18.07.2022 19:13
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 170 bini geçti

İtalya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 37 oldu.

İtalya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 37 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 135 bin 642 testte 31 bin 204 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 20 milyon 177 bin 910'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 454 bin 395'e geriledi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112 artarak 170 bin 37'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 42 bin 594 artarak, 18 milyon 553 bin 478'e çıktı.

Ülkede haziran başından beri, Kovid-19'un daha bulaşıcı türleri sebebiyle artışta olan vakalar, son 6 gündür düşüş eğilimi gösteriyor.

İtalya'da 12 Temmuz'da tespit edilen 142 bin 967 vaka ile salgının 5. dalgasında şu ana kadar en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Ülkede son günlerde günlük vaka sayılarındaki düşüş sebebiyle 5. dalgada zirvenin 12 Temmuz'da görüldüğü belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 4-10 Temmuz haftasına ilişin verilerine göre, İtalya, 661 bin 984 vaka ile Fransa (771 bin 260) ve ABD'den (722 bin 924) sonra dünyada en çok vaka artışının yaşandığı 3. ülke oldu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) İtalya'da havacılık sektöründeki grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi İtalya'da havacılık sektöründeki grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 170 bini geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:26 Galatasaray'ın FIFA'lık oldu! Mısır kulübü Zamalek, Mohamed'in bonservisinde yaşanan gecikme sebebiyle şikayette bulunacak
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:28 Destici'den bomba "asgari ücret" sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
17:10 Erdoğan, KYK faizlerinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
17:04 Artvin'de düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde sıra dışı görüntüler! Güreş sırasında hakemin yere serilmesi görenleri şaşkına uğrattı
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 19:20:25. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 170 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement