İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1809'a çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1809'a çıktı - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1809'a çıktı

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1809'a çıktı, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.

Ülkede, üç hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.


Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 20 bin 603'e çıktığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 24 bin 747 olduğunu bildirdi.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 368 arttığını ve toplam sayının 1809'a yükseldiğini kaydetti.

Dün 1966 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısına 369 kişinin daha eklendiğini vurgulayan Borrelli, toplam sayısının 2335'e ulaştığını duyurdu.

Bugünkü ölü sayısı, "bir günde kaydedilen en yüksek sayı"

Borrelli'nin bugün açıkladığı ölü sayısı, ülkede 21 Şubat'tan beri devam eden yeni tip koronavirüs acil durumunda "bir günde kaydedilen en yüksek sayı" oldu.


Borelli, vatandaşlara "sadece iş, tıbbi yardım ve gıda alışverişi için dışarı çıkmaları" tavsiyesinde bulundu.


Diğer Avrupa ülkeleri de İtalya'nın uyguladığı yöntemleri hayata geçiriyor

Yüksek Sağlık Kurulu (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro, Kovid-19'dan etkilenen diğer Avrupa ülkelerinin de virüsle mücadelede İtalya'nın uyguladığı yöntemleri hayata geçirdiğine vurgu yaptı.


Başbakan Giuseppe Conte'nin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Lombardiya Bölgesi'ne yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranında sınıra yaklaşılması sebebiyle ayrı önem verdiği belirtildi.

İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, EURO 2020'nin ertelenmesinden yana
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)

Son Dakika Haberleri
03:18 Aden'de BAE'ye bağlı hapisanelerde tutulan Yemenliler açlık grevine başladı
03:12 Arjantin ve Şili'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2 hafta ara
02:38 Çekya'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi
02:34 Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi
02:16 Ürdün'de ziyarete kapatılan hapishanedeki protestoda iki mahkum öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 03:21:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1809'a çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]