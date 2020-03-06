İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye ulaştı - Son Dakika Dünya

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye ulaştı

6 saat önce

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da ölü sayısı son belirlemelere göre 197'ye yükseldi.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı her gün katlanarak artıyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Borrelli, ölü sayısının düne göre 49 kişi daha artarak 197'ye ulaştığını açıkladı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

ÖLENLERİN YAŞLARI 62 VE 95 ARASINDA

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 916, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 4 bin 636 olduğunu aktardı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Borrelli, ölü sayısının düne göre 49 kişi daha artarak 197'ye ulaştığını bildirdi. Borrelli, hayatını kaybedenlerin yaş aralığının 62 ile 95 arasında değiştiğini bildirdi.

Borrelli, hastalık bulaşıp da iyileşenlerin sayısının da düne göre 109 kişi artarak 523'e çıktığını ifade etti.

VATİKAN'A DA SIÇRADI

Diğer yandan bir kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Vatikan Basın Ofisi, bu sabah itibarıyla Vatikan'daki özel kliniklerinde tüm sağlık hizmetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

AVRUPA'DA SON DURUM NE?

Fransa'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükselirken, vaka sayısı ise 577'ye ulaştı. Hayatını kaybedenlerin arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.

İspanya'da ölü sayısı 91 yaşındaki bir kişinin vefatıyla 6'ye çıkarken, Madrid özerk yönetimi 213 huzurevini ziyaretlere kapattı.

Romanya'da da koronavirüs vaka sayısı 9'a ulaştı

Avrupa'da koronavirüsün bulaştığı diğer ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor:

Almanya'da 400, Belçika 109, Avusturya'da 50, Yunansitan'da 45, Portekiz'de 13, Çekya 12, Romanya'da 8, Macaristan 4, Polonya 1, Slovakya 1 kişide koronavirüse rastlandı.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye ulaştı
Vatikan, İtalya, Roma, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:42 Kaynak: AA
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YORUMLAR (1)
  • Yorum: Korona virüs yaşlı kesimi yok ediyor emekli kesimi öldürüyor tabi bu durum en çok kimin işine geliyor diye bakarsak suçlu odur mantığını çalıştırırsak bu korona en çok makron un işine gelir emeklilere yaşama şansı vermeyen yasaları çıkaran makron çünkü Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır


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