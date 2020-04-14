İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bini geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bini geçti - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bini geçti

6 saat önce

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bini geçti, System.String[]

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'tan bu yana süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.


Borrelli, ülkede aktif vaka sayısının 104 bin 291'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 162 bin 488'e çıktığını bildirdi.

Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 1695 artarak 37 bin 130'a, ölü sayısının da 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldiğini açıkladı.

Borrelli bugün ise 675 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bugünkü sayı, 10 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük yeni vaka artışı oldu.

Günlük yeni vaka sayısının, dün 1363, 12 Nisan'da 1984, 11 Nisan'da 1996, 10 Nisan'da ise 1396 olduğu duyurulmuştu.

Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da 3 bin 260'dan 3 bin 186'ya gerilediğini ifade etti.

"Ülkede yaz tatiline gidilip gidilemeyeceği" sorusuna Borrelli, "Bunu şu an kimsenin bilemeyeceği" yanıtını verdi.

Sivil Savunma verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 73 bin 689 test yapıldı.

Ülkede en çok vaka ve ölümün görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde dün 280 olan ölü sayısının 241'e gerilediği açıklandı.

Bu arada, ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 116 doktor ve 8 eczacı hayatını kaybetti.

Öte yandan, ANSA'nın haberinde, Milano'daki Pio Albergo Trivulzio Yaşlı Bakımevi'ndeki Kovid-19 kaynaklı ölümlere ilişkin ailelerden gelen talep üzerine başlatılan soruşturmada, bakımevindeki bürolarda arama yapıldığı bildirildi.

Kademeli normale dönüşte ilk küçük adım


Ülke genelinde sıkı tedbirleri son olarak 3 Mayıs'a kadar uzatan İtalyan hükümeti, "2. Aşama" olarak tanımladığı kademeli normale dönüşe dair ilk küçük adımını bugün attı.

Başbakan Giuseppe Conte'nin imzaladığı kararname kapsamında, bugün Lombardiya, Veneto, Piyemonte ve Lazio haricindeki 16 bölgede kitapçı, kırtasiye, çocuk giyim mağazaları ile tarım ve ormancılık sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerleri kısmi olarak açıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 08:20 Kaynak: AA

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